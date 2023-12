El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, asumió este lunes su segundo mandato ante la Asamblea Legislativa con un llamado a continuar por el camino construido en los primeros cuatro años de gestión.

Su exposición también tuvo como eje un fuerte reclamó al gobierno nacional por mayor recursos de la coparticipación para avanzar con las obras que faltan.

Además, al reflexionar sobre el resultado electoral de Unión por la Patria, lanzó una crítica contra el gobierno del Frente de Todos, encabezado por Alberto Fernández: "Faltó más rebeldía".

"Aún en condiciones muy desfavorables como la pandemia, la guerra y la sequía, sin dudas no pudimos dar respuesta como fuerza política a estas necesidades. Esa es indudablemente una de las causas del resultado electoral. La voluntad popular no es un misterio o un enigma. Es siempre una voluntad de progreso, bienestar y dignidad. Por no haber hecho posible en todos esa aspiración no se pudo conseguir la reelección", dijo Kicillof.

Pero por esa misma razón, dijo, "en sentido inverso, Néstor y Cristina consiguieron reelecciones por gobernar de manera audaz. Aquellos años maravillosos no deben ser fuentes de nostalgia o melancolía sino como un manual sobre como gobernar con coraje y amor a la patria en favor de la mayoría".

En ese instante, la transmisión mostró la reacción de Cristina Fernández, quien se mostró emocionada y respondió con un sentido saludo.