Con tal de intarlare en la pelea presidencial y llegar a un balotaje, Patricia Bullrich salió nuevamente a pegarle a Javier Milei con el objetivo de diferenciarse del libertario, incluso con comportamientos que lla misma ejerce aunque se los cuestione a su rival.

La candidata de Juntos por el Cambio cuestionó lo insultos del representante de La Libertad Avanza y cuestionó la personalidad se Javier MIlei.

"Me preocupa la inestabilidad de las personas, porque conmigo tenía una relación y un diálogo más o menos civilizado y de un día para el otro comenzó con insultos y diatriba. Que esa violencia verbal, brutal la tenga alguien grande, como Milei, es peligroso", aseguró.

Además, rechazó la posibilidad de que el ex presidente Mauricio Macri forme parte de una eventual gestión de La Libertad Avanza: "Que Milei no se cuelgue de una fuerza política que no le pertenece. Juntos por el Cambio está unido".