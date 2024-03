Javier Milei aseguró en más de una oportunidad que si le daban 20 años la Argentina llegaría a ser como Alemania, dejando en claro su admiración por la economía de ese país.

Pero lo cierto es que los mismos alemanes no auguran un buen resultado a juzgar por los pésimos primeros 100 días de su gobierno donde no sólo no consiguió que el Congreso le aprobara las herramientas que el dice necesitar porque fueron mal presentadas sino que además destacan que el mega ajuste está recayendo sobre el pueblo y no sobre “la casta”.

En un informe de la Deutsche Welle es lapidario sobre los magros resultados del presidente que dice ser liberal pero demuestra, al menos hasta ahora, que sólo beneficia a los más poderosos.