Hablemos de tomas: el 90 por ciento de los muelles en el Nahuel Huapi son ilegales

De estas tomas los medios no hablan porque los que usurpan la propiedad ya no privada, sino pública, son empresarios. El fin de semana, el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Nación, Juan Cabandié, participó de la Asamblea de la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático.



Fue el viernes que Cabandié recorrió el lago Nahuel Huapi y comprobó que más del 90% de los muelles en el lago Nahuel Huapi se encuentra en condiciones irregulares; y la mayoría ni siquiera cuenta con la autorización del Parque Nacional.



Junto al intendente del parque Nahuel Huapi, Horacio Paradela, la candidata a diputada nacional por el Frente de Todos, Ana Marks, guardaparques, personal técnico y de fiscalización, el ministro recorrió el lago desde Puerto Pañuelo hasta la altura del kilómetro 14, en dos embarcaciones.

El principal problema

“El principal problema está en la costa de Bariloche y, en menor medida, en La Angostura. No hay otro parque con una situación similar. Quizás, el Lanín con San Martín de los Andes tenga algunos inconvenientes, pero no hay situación parecida al Nahuel Huapi”, reconoció Paradela, al tiempo que aseguró que Cabandié no se sorprendió ante la detección de irregularidades y el avance sobre las costas del lago ya que, según Paradela, estaba al tanto de la situación. “Es un tema que Ambiente viene apoyando. Tienen claro que hay que resolver esta problemática histórica de Bariloche y La Angostura”, dijo.

Ordenar las costas

El parque Nahuel Huapi puso en marcha el Plan de Ordenamiento del lago a fin de avanzar en la supervisión de los muelles de la zona, la fiscalización de la infraestructura en predios privados para evitar la invasión del espacio público -como sucede con los cercos y los alambrados- y el desarrollo de la reglamentación sobre fondeos.

“Estamos detectando una gran cantidad de tomas de agua no autorizadas. Llevan doble autorización de Parques y el DPA. La primera corresponde al parque”, sostuvo Paradela. Y afirmó que el plan también contempla el relevamiento de las tomas de agua a fin de verificar que cumplan la normativa “vinculada al consumo responsable y a la seguridad”.

Acompañamiento de Nación

La finalidad de la inspección lacustre junto a Cabandié, según Paradela, fue “mostrar algunos ejemplos de infraestructura privada que avanza sobre la jurisdicción del parque, principalmente en la costa de Bariloche”.

Advirtió que muchos muelles cumplen con la normativa, aunque no están autorizados. “Hay irregularidades ya sea por el tipo de material, el formato de construcción, el largo y el ancho, o bien porque inhiben el tránsito por la costa”, agregó.

Cabandié acompañó la nueva normativa que difundió Parques Nacionales en abril, sobre el reglamento para los muelles como así también de la nueva reglamentación de fondeos para el lago Nahuel Huapi.

“Ya iniciamos las acciones y empezamos a enviar notas a los propietarios que resultan beneficiados con el no pago de la infracción si abordan la regularización de los muelles, adecuándose a la normativa”, dijo Paradela, aunque no recordó cuántas notas se han enviado hasta el momento.

El jefe del Parque concluyó que “según el Código Civil, el muelle es una infraestructura privada de acceso público. Es decir, si alguien necesita llegar con una embarcación, debe poder usar el muelle. No hablamos de tomar mate”. Y aclaró que el plan de ordenamiento se abordará junto al municipio de Bariloche, priorizando las payas públicas.

Hablemos de tomas...