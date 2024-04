Sin duda, las sesiones fueron más ordinarias que nunca en el Parlamento neuquino, luego del comentario completamente desubicado de este legislador.

El diputado provincial peronista, Darío Martínez, quiso chicanear a los hinchas de River luego de la derrota ante su clásico rival el pasado domingo por la Copa de la Liga, pero se fue un poquito al pasto.

“Cuando es chiquita entra toda pero si es muy grande no entra toda”, expresó de manera irónica Martínez ante todo el cuerpo de Diputados.

No conforme, continuó: “El domingo no entró toda y varios quedaron llorando”. Luego aclaró que se trataba de una chicana post partido, pero no evitó que su comentario se viralice y genere repudio por su contenido.