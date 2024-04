Si bien la masiva manifestación realizada en contra del ajuste del gobierno y en defensa de la Educación Pública Universitaria se realizó de forma pacifica, hubo un violento episodio de violencia que tuvo como protagonista a la Policía de la Ciudad.

En el contexto de la desconcentración de la multitudinaria Marcha Federal Universitaria en la Ciudad de Buenos Aires, Matías Darabos fue golpeado salvajemente por dos agentes de la fuerza porteña y luego detenido.

El joven agredido, que abogado de la Asociación Contra la Violencia Institucional (ACVI) y de AMMAR (Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina), habló luego de recuperar su libertad.

“Cuando voy rumbo a la casa de un amigo y paro un segundo en la plaza, policías se acercan, me increpan, me dicen 'vas a mear en el árbol borracho'”, contó en un video que se difunció en las redes sociales.

“'Qué venís de la protesta', le digo que si, cuál es el problema, pero aparte por qué me habla así, por qué me falta el respeto. Me dice 'no te hagas el valiente' y me empezaron a pegar y me tiraron al piso”, agregó en su relato.