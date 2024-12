Flybondi es el paradigma de cómo funcionan las líneas aéreas conocidas como “low cost”. La compañía tiene un nuevo récord de vuelos cancelados y hasta su CEO reconoció que no tienen la capacidad de reparar los aviones.

Mientras en el Gobierno se insisten con la privatización de Aerolíneas, estas compañías demuestran que el negocio aeronáutico por si sólo no es rentable ya que no pueden reparar las aeronaves, con el peligro que esto significa, pero tampoco pueden devolverle el dinero a los pasajeros con quienes no cumplieron.

Guillermo Moreno contó que a él le pasó que le cancelaran un vuelo, tuvo que hacer el trayecto por carretera y aún está esperando que le devuelvan el costo del pasaje.