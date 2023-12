Juan Grabois resaltó que la victoria de Juan Román Riquelme ante Mauricio Macri en las elecciones en Boca "es simbólica, un freno a la arrogancia de los poderosos".

“No te las vas a llevar todas de arriba”, completó Grabois, que expuso su respuesta cuando le preguntaron por el nuevo rol del ídolo xeneize como presidente de uno de los dos clubes más grandes del país.

En nota en los estudios de AM 950, felicitó a Riquelme; y completó: "Aunque sea de San Lorenzo, soy riquelmista acrítico". ¿Cómo es eso? “En política no me gusta ni la obediencia debida ni el aplaudidor, me gusta el pensamiento crítico pero con Riquelme, abolición de la crítica”, concluyó Juan.