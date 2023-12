La semana pasada, a una semana de haber asumido como presidente, Javier Milei pasó un mal momento al ser repudiado los hinchas de Boca cuando fue a votar en las elecciones que consagraron a Juan Román Riquelme como presidente de la institución.

Una semana después, con cuestionamientos al ídolo del club, Milei habló de lo ocurrido en la Mirtha Legrand.

“Yo sabía que me iban a insultar, que el señor Riquelme y sus vándalos me iban a insultar, pero no tenía por qué dejarme intimidar por un conjunto de inadaptados”, lanzó.