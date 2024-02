Mientras el presidente Javier Milei sigue con sus ataques contra las provincias y el Congreso, la vicepresidenta se muestra distante y con agenda propia. Por este motivo, entre otros, hay malestar en la Casa Rosada y así lo dejaron trascender en diversos medios.

En ese marco, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, recibió a la vicepresidenta Victoria Villarruel, y si bien destacó el encuentro, en diálogo con Radio Mitre aprovechó para cuestionar a Javier Milei.

Si bien el gobernador Sáenz destacó la presencia de Victoria Villarruel y del ministro del Interior, Guillermo Francos, en los actos por el 211º aniversario de la Batalla de Salta, también cargó contra el presidente libertario por sus ataques a las provincias.

“Generalizar no es bueno. Nosotros (las provincias) lo único que hemos recibido del Gobierno nacional son insultos, agravios, descalificaciones y me parece que no está bueno”, indicó.

"Tenemos todos la obligación de gobernar no solo para los que nos votaron, como en el caso mío en Salta, sino también para los que no lo hicieron. Lo mismo para el presidente”, destacó el gobernador.