“Aquí Hugo Arana repetía una de las frases más aberrantes y mentirosas sobre el capitalismo de libre empresa”, dijo Javier Milei en víspera de Nochebuena, en alusión a un video de una entrevista donde Hugo Arana discutía la teoría del ‘derrame’.

El mensaje, además de desagradable por su contenido, fue también cuestionado porque el Presidente atacó al reconocido actor quien está fallecido hace 4 años.

La Asociación de Actores y Actrices le salió a contestar en defensa de su camarada, quien no puede estar para defenderse de los ataques furibundos del Jefe de Estado.

“Parecen ser más valiosas las teorías especulativas sobre materia económica de algunos, que la experiencia de cada uno y su insoslayable conocimiento sobre la vida”, dijeron.

En otro pasaje del texto señala que “los insaciables de siempre son capaces de intentar cruzar cualquier límite y no terminan de entender, entre otras cosas, de qué se trata la solidaridad. Mucha fórmula y número, poca sensibilidad”.

El texto completo

Querido Hugo:

Están pasando cosas raras en estos tiempos. Parecen ser más valiosas las teorías especulativas sobre materia económica de algunos, que la experiencia de cada uno y su insoslayable conocimiento sobre la vida.

Ahora están usando una opinión que diste en un reportaje de hace un tiempo para insultarte y defenestrar de esa manera a los que creemos que el único camino posible en cualquier materia es el bienestar común.

Los insaciables de siempre son capaces de intentar cruzar cualquier límite y no terminan de entender, entre otras cosas, de qué se trata la solidaridad. Mucha fórmula y número, poca sensibilidad. En esa nota mencionás la teoría del derrame como una ofensa hacia quien lo recibe y es muy claro que en ese concepto está expresado el derecho y la defensa de que “todos somos merecedores de las mejores cosas de la vida” y que nadie debe conformarse con las sobras que descartan esos que, no sólo nos ofenden si no que, ahora gobiernan.

¿Qué necesidad tienen de insultar la memoria de un hombre bueno como vos? ¿De insultar a un actor querido, honesto y buen compañero? Cuesta imaginarlo. Pero sobre todo… ¿qué necesidad tienen de atacar a alguien que no se puede defender? Eso se llama Cobardía. Evidentemente no han tenido buenos ejemplos, entonces atacan a nuestros buenos ejemplos. Eso se llama Envidia. No han tenido amor y se les nota, eso se llama Resentimiento. Cobardía, envidia y resentimiento: nefasta fórmula en cualquier país y época. Los que te conocimos sabemos de tu inteligencia, tu generosidad y tu lucha, querido Hugo, y seguimos levantando tus banderas que son las nuestras.

Consejo Integral

Asociación Argentina de Actores y Actrices