Víctor Hugo Morales realizó un fuerte descargo luego de que el Grupo Clarín lo sindicara como el resto del canal Xtra, que pasa por un mal momento económico.

Para el periodista, la intención del multimedios es ensuciarlo con un problema ajeno. VHM explicó que si bien trabajó en esa emisora, dejó de hacerlo en diciembre, cuando se venció su contrato, pero nada tiene que ver en términos económicos con la administración del canal.

A continuación el comunicado de Víctor Hugo Morales

RESPUESTA A CLARÍN

Hoy la mafia de Héctor Magnetto me atendió un poco porque no sigo en el Canal Extra. Son tan mafiosos, son verdaderamente hampones Magnetto y la cúpula que lo acompañan

En Extra cumplí el contrato que tenía hasta el 31 de diciembre y no me volvieron a llamar y ahí se terminó la historia. Me fui con una muy buena relación, hubo mucha cordialidad con su dueño Franco Bindi. Terminó todo bien, fue un trabajo más de los que se tiene o se pierde. La televisión es así. Por eso amo la radio en la que llevó 60 años, en los cuales solamente 2 o 3 meses no tuve salario.

Hoy para armar una nota Clarín utiliza mi fotografía. Eso hace la mafia. Generan confusión. Hace más de tres meses que no piso el canal, pero ellos me usan. Celebran que el canal esté atravesando algunos problemas y lo notable, como dijimos algunas vez, es que son ellos los que están amenazando la posibilidad de trabajo de mucha gente.

Claro, ¿Cómo vas a subsistir un canal nuevo si Cablevisión, la mafia de Clarín, no te abre las posibilidades de que vos tengas el desarrollo comercial que eso implica?. En consecuencia ellos son los que condenan desde su inmenso poder mafioso la existencia de un canal y ahora celebran que están atravesando algunos problemas. Son unos verdaderos mafiosos.