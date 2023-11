Desde que Javier Milei fue elegido presidente desató un fuerte movimiento en los sectores de derecha por los recientes nombramientos dentro del Gabinete.

Las designaciones vienen generando ruido dentro y fuera de La Libertad Avanza, particularmente, en el PRO.

Y frente a las versiones que ubican a Patricia Bullrich en la cartera de seguridad a partir del 10 de diciembre, Rogelio Frigerio cargó contra ella y Mauricio Macri al indicar que “no hubo una consulta dentro de la coalición” para que la ex candidata presidencial de Juntos Por el Cambio se sume a las filas del gobierno libertario.

En diálogo con Radio Con Vos, quien será el gobernador de Entre Ríos en el nuevo período, agregó: “Si Bullrich es funcionaria, no va a poder seguir siendo presidenta del partido. Me parece que eso es algo casi obvio. Para que sea una decisión institucional y de la coalición tiene que ser de todos y eso no fue así”.