Feroz enfrentamiento entre Patricia Bullrich y Mauricio Macri que involucró a Viviana Canosa

Los primeros roces entre Mauricio Macri y Patricia Bullrich se dieron cuando el expresidente estaba de viaje para conseguir inversores para la nueva cancha de Boca y su exministra de Seguridad se reunió con el presidente electo, Javier Milei, sin la venia del jefe.

Si bien todavía no quedó claro ni está confirmado qué cargo ocupará Bullrich se comenzó a especular que podría ir a la cartera de Trabajo tal como sucedió durante el gobierno de De la Rúa.

Pero la cosa no termina ahí sino que Bullrich decidió involucrar a su “amiga” Viviana Canosa y le mandó un duro mensaje que involucraba a Mauricio Macri con la clara intención de que la experiodista de espectáculos lo leyera al aire, cosa que obviamente hizo.

Ahora el enojo de Macri con Bullrich está a punto de hacer estallar el acuerdo con Milei cuando aún no se han confirmado los nombres del gabinete.

“Yo no me someto a MM” decía el mensaje que Viviana Canosa mostró como para que no haya dudas sobre el enfrentamiento.