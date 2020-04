"Una de las más grandes tragedias que ha traído el capitalismo es la falta de solidaridad en el crecimiento", dijo Alberto Fernández. En ese sentido, reiteró que, "si algo bueno se puede sacar de esta tragedia, es que acá nadie se salva solo", en referencia a la pandemia de coronavirus que afecta a la Argentina y al mundo.

Así lo expresó el jefe de Estado al disertar, este mediodía, por medio del sistema de videoconferencia desde la Quinta de Olivos, en la primera cumbre virtual de líderes progresistas del Grupo de Puebla sobre las consecuencias del Covid-19.

"Entre la economía y la salud de la gente, yo elegí la salud. Una economía que se cae el 11% se puede volver a levantar. Un hombre o una mujer que muere, no", dijo el Presidente, quien estuvo acompañado por el canciller Felipe Solá y el secretario General Julio Vitobello, en su intervención al inicio de las deliberaciones de la agrupación que reúne a 14 países de Latinoamérica y España.



En su discurso, el jefe de Estado consideró que "sólo la sociedad organizada puede superar esta crisis" provocada a nivel mundial por el coronavirus.



Fernández manifestó que es necesario "impedir que la tragedia se profundice", ya que "estamos siendo atacados por un ejército invisible".



Además, señaló que América Latina es "el continente más desigual", y convocó a "pensar de otra manera en construir el mundo que viene cuando esto pase".



"Creo que todo se pone en tela de juicio cuando vemos lo que le pasa al mundo", advirtió el mandatario, quien reflexionó": "De repente un virus minúsculo puede terminar con fortunas, destruir economías, puede desacelerar el crecimiento y toda inversión se vuelve inútil ante la ausencia de gente que consuma y gente que deja de consumir".



En esa línea, aseveró: "Me parece que una de las grandes tragedias que el postmodernismo en términos filosóficos y el capitalismo en términos económicos nos ha traído, es la ausencia de solidaridad en el crecimiento".



"Creo que si algo bueno podemos sacar de aquí en adelante es la necesidad de entender que aquí nadie se salva solo, como le gusta decir al Papa Francisco", insistió.



Asimismo, consideró que "una sociedad donde algunos ganan y muchos pierden, eso no es una sociedad, eso es una estafa. Y esa es la primera reflexión que uno puede sacar en estos tiempos".



El Grupo de Puebla, organismo multilateral que nuclea a líderes progresistas de Iberoamérica, celebró hoy una reunión de manera virtual para buscar ideas que permitan hacer frente a la crisis económica y social que la pandemia de coronavirus dejará en el continente, anunciaron los organizadores.



Del evento virtual también participan los ex presidentes de Brasil Luiz Inácio 'Lula' da Silva y Dilma Rousseff; de Ecuador, Rafael Correa; de Bolivia, Evo Morales; de Colombia Ernesto Samper; de Costa Rica, Luis Guillermo Solís; y de Panamá, Martín Torrijos.



Asimismo, expusieron el ex jefe de Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero y el dirigente chileno Marco Enríquez Ominami, muy cercano al presidente Fernández.



La actividad tiene como objetivo "generar un debate de ideas para hacer frente a la crisis económica y social producto de la pandemia de Covid-19, uno de los temas centrales de preocupación del movimiento político", señaló un anuncio difundido por el bloque.



La apertura del encuentro estuvo a cargo de Enríquez-Ominami, uno de los fundadores de la agrupación y quien, junto al presidente Fernández, el ex presidente de Colombia Ernesto Samper y el ex ministro Mercadante, impulsaron el Grupo de Puebla en julio de 2019.



El encuentro por videoconferencia, reúne a representantes de 14 países que integran el grupo de Puebla: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.