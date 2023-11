Pasados uno pocos días del balotaje presidencial, el dirigente peronista Facundo Moyano analizó el resultado y apuntó contra gobierno de Alberto Fernández por la derrota en las urnas.

En una entrevista con el periodista Esteban Trebuqc, Moyano dijo que desde el peronismo “hicieron todo para perder las elecciones, el peronismo se tiene que reconfigurar con quienes no lo hicieron pelota”.

"Hay economías populares que no tienen que existir porque no tienen derecho, porque el gobierno no se los dio, hay que darse cuenta que la justicia social la imparte el Gobierno y por el 50 por ciento de pobreza por eso perdiste”, sostuvo el dirigente.

“Si no somos sinceros con nosotros mismos, no podemos ser sinceros con la sociedad. Es hora de dar seriamente esta discusión”, expresó luego en sus redes sociales para compartir un fragmento de la nota con Trebuqc.