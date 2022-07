El expresidente de Bolivia Evo Morales brindó una clase magistral sobre "Presente y Futuro de América Latina", junto con el Interventor de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y referente de La Corriente Nacional de la Militancia, Agustín Rossi.

El encuentro, que se hizo en la sede de Gobierno de la Universidad Nacional de Rosario, contó con la presencia del rector de la universidad, Franco Bartolacci.

En ese marco, el referente del MAS boliviano, contó una anécdota que tuvo con el expresidente argentino Mauricio Macri.

"Me pregunta 'este año cuanto va a ser tu crecimiento económico'", comentó Morales sobre el cruce que tuvo con el exmandatario argentino. Y siguió. "Yo le conté que el estimado era de 4.5%, va a haber doble aguinaldo.Y él me dice: '¿Qué hay que hacer para eso' (quiso saber Macri). 'Hay que nacionalizar los recursos naturales...', cuando dije eso, se hado vuelta y se ha ido, sin despedirse, que culpa tengo, para qué me pregunta", señaló Morales, ante la risa de los presentes.