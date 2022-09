Otra vez la actriz Esmeralda Mitre se destacó por algunas definiciones en torno a la figura del expresidente Mauricio Macri. Entretenida y sincera, como siempre se muestra, dejó varias frases picantes en su visita a los estudios de C5N.

Mitre consideró como un "piantavoto" a Macri y aseguró que en este momento al expresidente "no lo quieren en ningún partido político".

"Macri no sabe para dónde ir, no lo quieren en ningún partido político. No lo quieren en el partido de Milei, ni lo quiere Gerardo Morales, no lo quiere Horacio Rodríguez Larrera", enumeró en Sobredosis de TV.

La heredera de Bartolomé Mitre reveló además que su padre "no iba a ninguna reunión con Macri, jamás. No quería estar cerca".

En ese sentido, fue consultada por las fiestas privadas de la Macri y ella reconoció que asistió en varias oportunidades: “Lo vi a Mauricio de fiesta, en todas las fiestas que hacia para Año Nuevo”.

- ¿Lindas fiestas, divertidas...? le preguntó el conductor Juan Di Natale. “Bien, caretas. cero rock, cero onda”, detalló la invitada.