Esmeralda Mitre celebró en sus redes sociales que la Inspección General de Justicia (IGJ) determinó que es legítima heredera de La Nación. "¡Gracias infinitas a la Justicia y a la IGJ, no tengo palabras de agradecimiento por apoyar una causa noble y justa! Hoy fui, después de tanta lucha y dolor, reconocida como heredera del diario de mi padre La Nación", expresó la actriz.

Luego , finalizó expresando el sentimiento que la invade en estos momentos: "No tengo lágrimas de emoción que me alcancen, gracias".

En diálogo con Víctor Hugo en AM750, la actriz y empresaria dio detalles de la situación y al ser consultada sobre los próximos reconoció que convertirlo en un medio liberal está dentro de sus intenciones.

“Ya no tienen más nada que negarse porque ya la IGJ dictaminó que los herederos somos nosotros. No tienen nada para resistirse, no tienen papeles, todo lo que muestran está a nombre de mi padre y las acciones ya están a nombre nuestro. Ya heredamos”, expresó.

Esta medida tomada por la Justicia dictamina que Esmeralda es dueña de un 20 por ciento de las acciones de la sociedad que controla el multimedio La Nación.

“Yo me enteré anoche, lo que pasó anoche es muy fuerte. En principio nosotros ya somos reconocidos herederos, por ende ya entraríamos en una asamblea y podríamos entrar al diario”, sostuvo la hija del fallecido Bartolomé Luis Mitre en diálogo con AM750.

