"Lo que pasa en la familia Mitre es cada vez más trágico" aseguró Esmeralda Mitre al vnetilar que su propio hermano la traicionó.

Esmeralda rompió el silencio en Conflicto de Intereses por C5N sobre la disputa familiar por el diario La Nación y aseguró ser víctima de una estafa por parte de su hermano.

"Mi hermano me estafó, tengo miedo pero no voy a parar. Soy la mujer de hierro en este momento", expresó la accionista del diario que le adjudican al ex presidente Mauricio Macri. "Que te estafe un hermano no es nada normal", lamentó.

Además Mitre sostuvo que recibe "amenazas y presiones" y que por eso tiene custodia, y recordó: "Nunca habíamos tenido custodia, siempre fuimos perfil bajo".