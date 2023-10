La Libertad Avanza denuncia que el candidato a gobernador de Entre Ríos por Juntos por el Cambio, Rogelio Frigerio, ofrece plata y cargos a cambio de bajar candidaturas. Desde el partido de Javier Milei señalan que la maniobra tiene como objetivo que su contrincante no pueda completar listas en los 15 distritos necesarios y quede inhabilitado para presentarse.

Se tratan de ofrecimientos para cargos en la Comisión Técnica mixta (CTM), en Salto Grande, el cual es un puesto de carácter internacional que se cobra en dólares. También refiere a puestos en secretarías y juntas de gobierno de diversos ministerios.

Se dieron a conocer unos audios donde Alejandro Milocco le expresa a un dirigente del partido SER, aliado a La Libertad Avanza, los distintos ofrecimientos para los cargos a cambio de que desistan de su candidatura.

"Escuchame una cosa, te la voy hacer corta y bien sencilla. Me llama Rogelio, me llama Manu Troncoso, me dice loco necesitamos acordar. Buenos hay varios lugares en donde estamos trabajando para poder llegar a un acuerdo", expresa el inicio del audio.

En la denuncia realizada acusan, al diputado Manuel Troncoso, Milocco y Lisandro Gamarra, también dirigente del partido SER. Sostienen que el objetivo es para que Sebastián Echeverry, el candidato para la gobernación de Libertad Avanza no siga su camino. Aseguran que ya se establecieron acuerdos en la ciudad de Paraná y Federación.

"Los candidatos de la Libertad Avanza en Villaguay renunciaron de concejales a partir del segundo puesto, los titulares y suplentes y los candidatos para la legislatura", describe la periodista de C5N.

Qué dicen los audios donde La Libertad Avanza denuncia a Rogelio Frigerio

Se trata de una comunicación telefónica donde interviene Alejandro Milocco, por parte de Juntos por el Cambio en Entre Ríos y un dirigente de La Libertad Avanza de Puerto Yeruá.

JXC - Escuchame una cosa, te la voy hacer corta y bien sencilla. Me llama Rogelio, me llama Manu Troncoso, me dicen, loco, necesitamos acordar. Buenos hay varios lugares en donde estamos trabajando para poder llegar a un acuerdo. Ya acá en Paraná hicimos un acuerdo fantástico con todos los movimientos sociales que van a trabajar para Rogelio y para el candidato a intendente, acá, en Paraná.

LLA - ¿La propuesta cuál sería con respecto a nosotros acá en Puerto?

JXC - Mirá la propuesta es la siguiente: te dan un contrato en la CTM o en la CARU, donde vas a cobrar en dólares y te dan cualquier secretaría del municipio, la que elijas.

LLA - ¿Y la secretaria del municipio acá donde decís vos?.

JxC - De Yeruá.

LLA - ¿Y la secretaria del municipio a quien te la daría?, Si está la contra, está Benitez (PJ), estamos nosotros (LLA) y está Valeria (JxC) jugando digamos.

JXC - Esta bien pero ¿vos crees que no tienen chances de ganar si se bajan ustedes y se juntan?.

LLA- Tenemos las mismas chances que Valeria nosotros. Ale. Es más, yo te lo dije desde el principio. Yo a mi gente, o a la gente que está conmigo, yo no le puedo venir hoy y perdón si te rompo algún esquema o las ilusiones o algo, que no pasa nada.

JXC - No no, no pasa nada. Yo lo que estoy haciendo es proponerte un acuerdo que a vos te puede llegar a posicionar de alguna manera. Vos me decís que no, bueno yo digo que no y listo.

LLA - Sabes que pasa Ale, yo me voy a morir pobre quizás, pero no voy a traicionar a la gente que está atrás mío. Para mi es blanco o negro. Entonces yo también te diría lo mismo para que vos se lo traslades a Manu Troncoso, a Frigerio, que Valeria se una con nosotros. Que se una con nosotros y tenemos mas chances que cualquiera.

JXC - Yo te paso lo que a mi me proponen, ¿me entendes? Yo ya hice lo que tenía que hacer. A ver, para ustedes hoy, bajarse y agarrar una secretaria y agarrar un contrato de la CTM o de la CAFESG me parece que es un negoción pero bueno, que se yo. La ultima palabra la tenés vos.

Esta es la primera conversación que tengo, yo hablé con Rogelio esta mañana por la reunión de lo de Paraná y me dijo che, ¿cómo viene lo de Villaguay?, ¿cómo viene lo de Yeruá?, también hay algo en Federación. Lo hable con el Manu y me dijo fijate que es lo que podemos hacer ahí, ofrecerle al candidato un lugar en la CTM. Nosotros si tenemos el apoyo de ustedes ahí en Yerua, nos quedamos con la intendencia. Bueno eso es parte de un acuerdo político, ¿me entendés?. Lo que estamos tratando de hacer es llegar a un acuerdo que nos convenga a todos, no a mi.