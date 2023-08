Lo de los periodistas de La Nación con Patricia Bullrich ya es alevoso, y podría decirse hasta asqueroso. El nivel de chupamedismo de conductores como Eduardo Feinmann, hace que a veces queden muy mal parados.

En este caso cuando mantenían una charla con Mario Grinman, Presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, a quien quisieron inducir en que Bullrich fue aplaudida con ganas, a diferencia de otros candidatos.

Pero Grinman fue claro: “Ambos candidatos, tanto Bullrich como Milei, tienen un discurso bastante parecido”.

De todas maneras el cronista insistió con que Milei no había cosechado aplausos y Feinmann bromeó con: “Parece que ahí el 30% no se notó”. Pero el empresario le contestó que no cree en el “aplausómetro” y los dejó pagando al aire con una risa bastante incómoda.