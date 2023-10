A Viviana Canosa le costó digerir que Patricia Bullrich se quedara afuera del ballotage y por una diferencia tan grande. Tan es así que estuvo al borde de las lágrimas y aseguró que irá a votar en la segunda vuelta.

Con el resultado puesto y Victoria Villarruel en la segunda vuelta, desde LN+ la estaban entrevistando mientras de fondo se escuchaban insultos para la periodista que jugó claramente contra los libertarios.

Ante la consulta de Luis Novaresio, Villarruel aseguró que no convalidaba los insultos pero que no podía salir a decirle a la gente que hiciera silencio mientras estaba al aire y agregó “tampoco convalido las difamaciones y las he recibido de parte de Viviana”.

Canosa, como toda respuesta aseguró, cual barrabrava: “pueden venir de a uno, los atiendo, no tengo ningún problema”.