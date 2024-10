La universidad pública está en peligro por el recorte presupuestario del gobierno de Javier Milei y mientras algunos hacen clases públicas en la Plaza de Mayo y otros prefieren manifestarse bailando en la estación de Once, Hernán Bergstein se sube al tren Roca para hablar con la gente y mostrarle cómo es una clase, para que no se los cuente otro.

En un video que se viralizó se puede ver al docente universitario en el pasillo de la formación del Roca dando una clase pública, mientras sube y baja gente, y pasa un vendedor ambulante.

"Seguramente les habrá tocado en el trabajo, ustedes trabajan -supongamos- ocho horas por un trabajo de 100, y les dicen 'che, hay que quedarse una horita más trabajando'. Y vos preguntás '¿me van a pagar?', 'no, no te lo podemos pagar, pero hay que ponerse la remera de la empresa'. ¿Les habrá tocado a uno de ustedes? Eso que vos estás generando y no se te paga lo conocemos en la economía como plusvalía", se lo escucha explicar en el video ante la mirada de los eventuales pasajeros.

Y continúa: "Porque en el sistema hay trabajadores, capitalistas y terratenientes y los tres son fundamentales para el proceso productivo. El señor que está vendiendo alfajores los vende porque alguien lo produjo, él como trabajador gana un salario para llevarlo a su familia. Si pensamos que la plusvalía real existe es la forma en que el empresario, capitalista, obtiene sus ingresos".

Esta manifestación del docente Bergstein se da en el medio de varias manifestaciones de alumnos, docentes y no docentes de las diferentes universidades que están en lucha para defender la educación pública.