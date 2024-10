Esta semana Mirtha Legrand fue homenajeada por la UBA y se prenunció a favor de la Universidad Pública al recibir un doctorado honoris causa en el aula magna de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo.

Por este motivo, en su programa, la conductora se mostró profundamente emocionada y volvió a expresar su agradecimiento a las autoridades de la casa de estudios. Además, tuvo una divertida reacción cuando su equipo la llamó “doctora”.

“No me llamen doctora que me da vergüenza”, pidió Mirtha, divertida. “Fue una ceremonia maravillosa, fue divino. Los estudiantes me aplaudieron cuando llegué, cuando dije mi discurso e incluso se sorprendieron porque tenía mis tacos altos”, expresó en La Noche de Mirtha.

“No olvidaré nunca esta ceremonia. En mi casa lloré de emoción porque pensé que a mi marido y mis hijos les hubiera gustado verme. Bueno, tengo a mi Marcela Querida. Muchas gracias a la universidad, a la facultad y a todos”, señaló Legrand,