Waldo Wolff le dio su apoyo a Javier Milei y lo hizo con una gestualidad sobreactuada, al irrumpir en medio de una nota que se le realizaba en LN+ al líder libertario y darle su apoyo en vivo, lo que irritó a Viviana Canosa.

La actitud de Waldo Wolff es coherente con su carrera política, basada en un antikirchnerismo recalcitrante que maridó muy bien con un espíritu de época pero que quedó fuera de foco con la aparición de La Libertad Avanza como polo opositor y de Sergio Massa como catalizador dentro del peronismo.

No es de extrañar que esta acción sea imitada por otros dirigentes del PRO que están dispuestos a romper Juntos por el Cambio -el radicalismo no está dispuesto a sumarse a la campaña de La Libertad Avanza- con tal de que el peronismo no llegue al poder.