De cara al ballotage Javier Milei está claramente dispuesto a bajar las banderas y contradecirse en todo lo que dijo durante la campaña porque cada voto vale.

Desde el discurso del domingo el hombre parece cambiado, ya no llama “montonera asesina” a Patricia Bullrich sino que tampoco descartó llamarla para formar parte de su gobierno y los que antes eran cucarachas y zurdos a los que había que eliminar, ahora son considerados de los que más saben para ocupar áreas como el ministerio de Capital Humano que Salud, Desarrollo Social, Trabajo y Educación.

Claro que en su ejemplo nombró a Sandra, refiriéndose a Sandra Pettovello que si bien es una experta en el área de familia muy de izquierdo no es ya que es vicepresidenta de la Ucedé porteña, defiende la educación pública a pesar de haber estudiado en la universidad Austral.

El dato de color de Sandra es que estuvo casado con Pablo Rago.

Qué dijo la izquierda sobre el ofrecimiento de Milei

Gabriel Solano, líder del Partido Obrero y legislador porteño, rechazó la oferta del libertario. "¿Así que Milei le ofrece a la izquierda que quería aplastar el ministerio de desarrollo humano? No, gracias. Con Milei no vamos ni a la esquina. Ni a mitad de cuadra", dijo el ex candidato del FIT.