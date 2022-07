Wanda Nara sorprendió con un mensaje donde expuso cómo usa las redes y le dio un consejo a las mujeres para que no manejen su alimentación en función de verse de determinada manera, sino en pos de su disfrute.

"Chicas... si yo estando así tengo tanto éxito, les recomiendo que empiecen a darle a las pizzas sin culpa", dijo.

Y siguió: Obviamente nadie sube una foto en donde se ve mal. Cuando me enfermé de COVID, no subía fotos de cómo estaba arruinada en la cama. Todos (los que tenemos la posibilidad) nos mostramos comiendo sushi o comiendo polenta, arroz y fideos con manteca, pero no es tan ‘instagrameable’. Mis hijas también lloran y tampoco las subo así. Espero a que estén de buen humor para hacerles una foto... en fin. El retoque puede beneficiar o perjudicar".

"Les puedo asegurar que amo cada centímetro de mi cuerpo. ¡Sí, tengo celulitis como todas tenemos! También acné. Y, en verano, raíces porque descanso de la tintura. En fin, soy real. Y elijo mi mejor perfil para subir a mis redes".