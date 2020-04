Prensa Obrera on Twitter

El vocero del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, había anunciado que la organización social marcharía al ministerio de Desarrollo en reclamo por más asistencia de parte del Estado.

Sin embargo, el ministro Daniel Arroyo se comunicó con el referente y garantizó mantener una reunión para buscar una respuesta al drama que se vive en los barrios y al que el Estado no es indiferente.

Pero pese a que la marcha no se llevó adelante, el sector de la sociedad que aborrece a los pobres, a las comunidades orginarias y al peronismo, no dejó de destilar todo su veneno. Desde reclamos a Alberto Fernández por evitar algo que nunca pasó, hasta el racismo más crudo, todo se vio en Twitter. Menos información real. Y lo real es que la marcha no sucedió.

“No los quiero en CABA a estos vividores vitalicios que dicen llamarse POLO OBRERO y en su puta vida laburaron. Vayan a joder al leñador de bonsais, inútiles.”— Juana Vitale on Twitter Link Juana Vitale on Twitter

“Volvieron a sacar a la calle a los nacidos a no menos de 5.000 metros de altura... Ninguna organización social que libere a esta gente del yugo de Eduardo Belliboni y el Polo Obrero?”— Winston on Twitter Link Winston on Twitter

“El Polo Obrero se moviliza hoy a distintos ministerios para pedir más planes y más dinero. No hay que darles más nada. Ponen en riesgo a mucha gente que sale a la calle todos los días para que todos podamos sobrevivir. Buena oportunidad para que vayan todos presos.”— Manuel Adorni on Twitter Link Manuel Adorni on Twitter

“El país parado por el Coronavirus, y hoy están movilizándose los hijos de mil puta del Polo Obrero, al pedo estoy haciendo la cuarentena en mi casa. Háganse culear”— Lucas on Twitter Link Lucas on Twitter

“🤔La cuarentena debe ser un chiste ya que el Polo Obrero marchará hoy al Ministerio de Desarrollo Social ¿No creen?”— José López on Twitter Link José López on Twitter

“El Polo Obrero se movilizo al Ministerio de Desarrollo Social, pese a la cuarentena. El Coronavirus no los para, un avion con Napalm si.”— Pichón de tigre. on Twitter Link Pichón de tigre. on Twitter

“"Polo Obrero" Van a marchar pero como se entiende esto , además de pertenecer al grupo de planistas que ya bastante pandemia causan a la argentina clase social única en el mundo que supimos conseguir en la década ganada dicen los k no ? Sinverguenzas !!!”— Jorge Camporino on Twitter Link Jorge Camporino on Twitter

“@J___TW Si no aparecen los del otro equipo se quedan con los puntos”— Guillermo Mónaco on Twitter Link Guillermo Mónaco on Twitter

“El Polo Obrero se moviliza 🤦”— Daenerys - Paula 💚💜 on Twitter Link Daenerys - Paula 💚💜 on Twitter