Por un lado el Pitu Salvatierra pidió no confundirse y recordar que el candidato es Javier Milei y no Mauricio Macri, aunque las cosas se hayan modificado tanto que la figura del libertario se desdibuje hasta hacerse una caricatura de lo que era cuando arrancó la campaña.

La irrupción de Mauricio Macri trastocó todo lo esperado y la mansa aceptación de Milei indica que acatará de buen grado las indicaciones de su nuevo jefe.

Por eso el Pitu advirtió que -conociendo los métodos del ex presidente- no sería extraño esperar una campaña sucia donde no les importe tirar muertos para enrarecer la vida social.