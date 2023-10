Después de la conferencia de prensa de la UCR, llegó la exposición de Horacio Rodríguez Larreta, y al igual que la dirigencia del radicalismo confirmó que no apoyará ni a Javier Milei ni a Sergio Massa en el balotaje del próximo 19 de noviembre pero además se mostró molesto con Mauricio Macri y Patricia Bullrich.

Respecto al acercamiento de Bullrich y Macri a La Libertad Avanza, expresó: “Es un nuevo populismo, un salto al vacío. No creo en la venta de armas, órganos, un desastres, la educación con vouchers, los ataques al Vaticano. Está en los bordes de la democracia".

Y agregó: "Construyó su carrera en base a las agresiones. Me trató de rata. Dijo que me iba a pisar con la silla de ruedas. Ahora, si yo creyera en sus ideas lo apoyaría. El problema es que no es bueno para el país. Por eso no puedo acompañar a ningún candidato que lastime a los argentinos”.