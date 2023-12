No se sabe bien qué rol cumple, no se le conoce la voz porque no da notas, pero sin embargo es uno de los ejes más importantes del entramado de La Libertad Avanza.

Karina Milei, llamada por su hermano ‘El Jefe’ en un juego de género que nunca fue bien explicado, recibió los mayores elogios del presidente electo quien reafirmó que había luchado contra ‘la casta’.

A pesar de que muchos de los puestos designados lo integran representantes cabales de la clase política, Javier Milei vuelve con su latiguillo, tal vez un anticipo de que no piensa resignar su poder ante nadie.