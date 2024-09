Crecen los cuestionamientos contra el presidente Javier Milei por la polémica visita que realizó a Córdoba con la intención de informarse sobre los incendios que afectan diferentes localidades de la provincia.

Jorge "Petete" Martínez, reconocido conductor de la mañana de Radio Mitre Córdoba, se plegó a las críticas y cuestionó el comportamiento del presidente al señalar que ninguneó a los bomberos héroes que lo esperaron una hora formados.

“Milei vino ayer disfrazado a Córdoba con ropa de camuflaje, con esa típica campera bataraza que usan las fuerzas para visitar”, comenzó Martínez.

Y siguió: "Sin embargo, la visita de Milei se transformó en una visita fantasma: solo espió a Córdoba desde el aire".

"No se ensució los pies en Córdoba, no caminó por la tierra tiznada, no saludó a los intendentes que están esperando ayuda, no les agradeció a los bomberos que son los verdaderos héroes en esta historia, a esos héroes no los saludó. A los otros héroes que le bocharon la mejora a los jubilados los invitó a comer un asado", sentenció el periodista.