Oscar Zago, el jefe de bloque de los diputados libertarios protagonizó un nuevo papelón, ya que no es la primera vez que habla en los medios sin tener idea de los proyectos que debe defender, y esta vez hasta se tomó en broma a Ari Lijalad que intentaba hacerle un pregunta seria.

"No, no te estoy contestando" fue la respuesta del diputado Zago cuando Lijalad le hizo notar que en su discurso no respondía a la pregunta sobre qué sentido tenía permitir la exportación indiscriminada de combustibles.

Al principio parecía no haber entendido la pregunta y se fue por las ramas hablando de una supuesta falta de combustibles sobre el final del gobierno de Alberto Fernández.

Lijalad insistió en que el proyecto liberaba la exportación de hidrocarburos pero claramente Oscar Zago no tenía la más mínima idea de lo que le estaban preguntando y volvió a quedar en off side.

Tal vez es hora de poner a gente competente en lugares claves como la jefatura de bloque del partido gobernante.