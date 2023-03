El intendente de Rosario tras la amenaza a Messi: ''¿Dónde está el presidente? Que venga''

Para Pablo Javkin, el intendente de Rosario, la balacera al supermercado de un familiar de Antonela Roccuzzo con mensaje mafioso para Leo Messi fue “alevoso” y busca ser noticia mundial. “¿Qué es más viralizable internacionalmente que un atentado con el nombre Messi?”, preguntó el jefe comunal.

Esta mañana, Javkin fue al lugar del ataque y dejó varias frases ante la prensa: “A mí no me van a correr, yo quiero que todos los que tienen armas las usen, no hay un solo enfrentamiento en Rosario”.

“Está muy claro que es fácil hacerle daño a Rosario y que en Rosario no hay un carajo de ayuda concreta”, dijo enojado. Y pidió: “Rosario está en la Argentina y en la provincia de Santa Fe y necesita respuestas… ¿A cuánto está el Presidente de acá, a media hora? Vengan acá los que tiene responsabilidad".

Y se exculpó: "Yo soy intendente de la Ciudad, yo no manejo las fuerzas de seguridad y cuando pedí no me dejaron”

La reunión clave

Justo esta semana, el gobernador Omar Perotti y el intendente participaron de un nuevo cónclave de la Mesa de Comando Conjunto del Ministerio de Seguridad provincial, que busca realizar acciones tendientes a reducir los índices de violencia e inseguridad en la ciudad.

Javkin sugirió que detrás del atentado existen algunos sectores interesados en que violencia continúe por el negocio que representa. “Cada vez que exigimos algo concreto y directo, aparecen estas acciones. Tenemos seis fuerzas (de seguridad) en Rosario, ¿dónde están? Cuantos hechos hubo en esa zona, ¿15 o 16?, ¿dónde están? No soy yo el que tiene que explicar esto. Están las imágenes. Las cámaras. No persiguen ni tirotean a nadie”.

Y remató: “Yo dudo de todo, no soy fiscal, hablo de todos los que nos tienen que cuidar… Los mensajitos son muy claro, pero no me van a correr. Está claro lo que sucede, cómo y cuándo sucede. Esto es más grave que lo electoral. Acá es todo por la plata, el narcocrimen, la economía narco”.