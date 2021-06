El inefable Claudio Savoia volvió a tirar una noticia sin chequear sobre la salud de Florencia Kirchner

Por la mañana Claudio Savoia, editor de Clarín, tiró en redes una noticia sin chequear que aseguraba que Florencia Kirchner había sido internada con COVID en el Sanatorio Otamendi. Y como si esto fuera poco publicó el número de habitación donde supuestamente estaba internada.

Tal vez no sea tan grave lo de la habitación ya que como lo del COVID no era cierto es difícil pensar que si lo era el número de habitación, pero de todos modos es un dato que no debería haber sido publicado y que además no aporta nada a la noticia, por más falsa que fuera.

Minutos después el mismo Savoia haciendo gala de su poco profesionalismo publicó otro tuit poniendo sombra sobre la internación de Florencia y asegurando que estaban ocultando el resultado de un presunto hisopado. Otra mentira, claro.

Tan sólo media ora después el mismo "periodista" vuelve a decir que no hay un hisopado informado pero ya comienza a poner dudas sobre su propia información.

Pero como la verdad es una sola, el mismo sanatorio emitió un comunicado sobre la salud de Florencia que desmiente por completo al triste editor del diario Clarín. Florencia está atravesando un proceso infeccioso sin síntomas de COVID y Claudio Savoia pone en su propio tuit que rectifica la información de que habría sido internada con coronavirus. La pregunta es cuánto vale una primicia y si no valía la pena esperar un poco más para poder confirmar la información antes de publicarla. Pero claro, Savoia trabaja en Clarín para quienes la verdad no es una prioridad.

Este es el parte oficial con la verdad y no con lo que publica Savoia.