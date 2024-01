Guillermo Mondino, hermano de la canciller y figura clave del plan de ajuste libertario, criticó con dureza la exposición de Javier Milei en Davos.

“(Argentina) no está en condiciones de dar lecciones”, dijo e ironizó: "Me podrán decir que no la veo".

Entrevistado en FM Con vos, el economista dijo que Milei fue al foro de Davos a "a hacer campaña de la misma forma que hizo campaña electoral”, y que esa no es la mejor manera de expresarse en un Foro Económico.

"El Presidente tiene que gobernar, tiene que tomar decisiones que estén conducentes a resolver los problemas del país en este momento”, sentenció Mondino.

El economista advirtió que “hubiera sido más apropiado ir a explicarle al mundo cuáles eran las dificultades que nosotros habíamos enfrentado” para así poder pedir ayuda financiera.