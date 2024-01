Javier Milei parece haberse dado cuenta de que si no negociaba con la oposición no sólo no tendría un dictamen de mayoría sino que difícilmente le aprobarían el mamotreto conocido como ley ómnibus que nadie sabe quien redactó.

Entonces el gobierno no tuvo otra opción que ceder en al menos 100 artículos de la ley, entre ellos habrían abandonado la idea de privatizar YPF entre otras reformas importantes.

Los gobernadores, por su parte, consiguieron reducir a 0 las retenciones a las economías regionales. Así y todo aún nada está garantizado pero es probable que la semana próxima el proyecto llegue al recinto, pero no sería antes del paro general como pretendía el Presidente.

Estas son algunas de las otras reformas a las que accedió el gobierno para obtener el apoyo de una parte de la oposición