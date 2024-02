La campaña lanzada contra Juan Grabois, vinculándolo con actos de corrupción en un Fondo Fiduciario destinado a la ampliación de viviendas en barrios populares, del que él dirigente social no participaba, choca con la realidad.

Sebastián Pareja, ex jefe de la bancada de legisladores provinciales del PRO y actual Subsecretario de Integración Socio Urbana del Gobierno, admitió en una entrevista que no solo Grabois no tiene que ver con el tema, sino que el programa habitacional funcionaba muy bien.