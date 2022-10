El expresidente Mauricio Macri avanzó con su plan privatizador y dio detalles del mismo al presentar su libro “Para Qué” en La Rural.

Frente a los principales referentes de Juntos por el Cambio(JxC), volvió a atacar a la empresa estatal Aerolíneas Argentinas.

"¿Dónde está la prioridad? ¿Dónde mierda están las prioridades?", se preguntó, con delante del auditorio. Y disparó: "No me corren más".

“No me corren más. Ningún progre me puede correr. Ese discurso progre cínico no me lo banco más. No va más”, aseguró Macri.