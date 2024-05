Javier Milei suele contar la anécdota de su famoso encuentro con Carlos Menem y que el riojano le auguró que iba a ser Presidente.

Pero al parecer la frase de Carlos Saúl no terminó ahí sino que vino acompañado de un consejo que claramente Javier Milei no escuchó o no tuvo la capacidad de comprender.

Según Diego Giacomini, que fue partícipe de ese encuentro, Menem no sólo le dijo a Milei que iba a ser Presidente sino que le aconsejó que no se peleara con nadie y mucho menos con sus enemigos políticos ya que a estos no hay que pelearlos sino seducirlos.

Claramente Javier Milei no supo escuchar el consejo.