No es difícil de entender, el problema es que hay algunos que no quieren entender. Por eso Lu Cámpora les habló a los integrantes de la bancada de Juntos por el Cambio, sabiendo que probablemente no consiga nada, pero apuntando a que sus palabras hagan sentido en alguna escucha menos condicionada.

Y aprovechando las fechas hizo un recorrido por la persecución mediática y judicial que sufre desde hace años la Vicepresidenta para entender que no se la persigue sólo por liderar una fuerza política que defiende los intereses populares, sino también por ser mujer.