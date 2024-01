¿Lo habrá leído?

El jefe de bloque de LLA demostró que no tiene ni idea del artículo del DNU que libera la exportación de combustibles

Oscar Zago es el jefe de los diputados libertarios pero dejó en claro que, o no leyó el DNU, o no lo entendió, o prefiere hacerse el distraído y no contesta una pregunta puntual sobre la liberación de la exportación de combustibles.