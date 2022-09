Mauricio Macri ha hecho escuela, al menos en lo que al espionaje ilegal se refiere.

Gainza quiere ser intendente de Paraná y para eso está haciendo campaña, de hecho contó que durante el mes de agosto realizaron unos 30 festejos del día del niño.

Esto no sería nada raro si el hombre no hubiera contado que junto a policías que son voluntarios y trabajan en su equipo político, y en cada acto le piden el DNI a las personas para que hagan “filtrado de inteligencia” y como si fuera poco aclaró que lo hace de manera informal ya que no es autoridad de gobierno.

Teniendo en cuenta que Mauricio Macri le hizo lo mismo a propios y extraños y hasta espió a su propia familia queda claro que Gainza es un fiel alumno de su maestro.