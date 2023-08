"En la DINE estamos trabajando con el Correo para hacerlo lo más rápido posible, lo más ágil y lo más confiable. Pero nos imaginamos que la jornada va a ser compleja, en algunos distritos más que otros. Capital y provincia de Buenos Aires, que van a tener un escrutinio de largo aliento", señaló el funcionario en declaraciones a la radio online FutuRöck.

En ese sentido, comentó que en la provincia de Buenos Aires la demora se podría generar dado que existen ocho categorías para contar y múltiples candidaturas, lo que generará que el telegrama que tendrán que completar las autoridades de mesa llegue a tener hasta "tres páginas".

Por otro lado, en la Ciudad habrá elecciones concurrentes y "se vota de dos maneras distintas y hay dos urnas para escrutar en la mesa".

"Me imagino que el día de la elección en la ciudad de Buenos Aires va a haber una demora mayor que lo normal, porque básicamente se vota dos veces y cada uno que vaya a votar va a dedicar más tiempo a su elección. Va a haber demoras ya que, al recuento provisorio, al centro de cómputos, los telegramas serán de los últimos en llegar", dijo.

En ese mismo sentido, aclaró que en la ciudad "sólo después de que se termina de escrutar la segunda urna, la local, se va a transmitir de manera conjunta" los resultados a los centros de cómputos.

"Nos imaginamos que a las 21 horas vamos a tener un número de mesas muy importantes, pero, capaz o seguramente, no tengamos Provincia o Ciudad en un porcentaje que sea representativo. Vamos a estar dando un resultado no estabilizado que puede cambiar en muy corto tiempo, por eso se puede esperar un poco más para que sea un resultado más representativo", aclaró.

Por ello dijo que, a diferencia de las PASO de 2021, cuando los resultados se dieron a las 21.35, en esta ocasión se estará más cerca de las 22 o las 22.30.

"En 2021, Wado (de Pedro) salió a dar los resultados 21.35 en las PASO y a las 21 en las Generales. Se esperó poder consolidar resultados estabilizados y representativos. Yo confío en que el sistema que desplegamos, que pasamos de 1.200 a 1.800 digitadores que van a estar en esa noche cargando los telegramas, que tengamos casi el 90% de las escuelas con capacidad de transmisión, y que eso va a agilizar", agregó.

En otro orden de cosas, recordó que "como siempre, (se vota) de 8 a 18 horas con tu último DNI".

"Vos podés votar con la versión del DNI que está en el padrón o la posterior. Si no tenés ninguna de esas, no podés votar. Ni con el DNI en el celular, ni con trámite de DNI, ni tampoco con la denuncia de robo y extravío. Si no votás en las PASO podés votar en las generales de octubre, no hay nada que te impida ejercer tu derecho", concluyó.