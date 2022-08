Se tenía que decir y se dijo. El Dipy aseguró que no habla con los traidores a la Patria y acto seguido adelantó que le iban a decir que se había sacado una foto con Mauricio Macri.

Pero para no quedar tan mal aclaró que a él Macri no le hizo nada, dejando en claro que él cree es la Patria o que desconoce que el descalabro que dejó el macrismo no sólo le afectó a él sino a todos los argentinos.

A confesión de partes, relevo de pruebas.