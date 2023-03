Si el hombre no fuera amigo de Viviana Canosa y no tirara declaraciones explosivas debería seguirse dedicando a cantar temas que celebran la violación de una menor pero su amiga lo invita al menos una vez por mes para que vaya a hacer gala de su ignorancia.

Ahora el hombre, que admitió que la casa de sus padres la tienen gracias a la política no pudo contestar la sencilla pregunta de su amiga que apuntaba a saber qué haría si llegara a tener un cargo en el municipio.

El Dipy no supo, no pudo o no quiso contestar pero aseguró que los políticos deben dejar de mentir y cumplir con lo que prometen, aunque no pudo hablar ni de una sola propuesta para mejorarle la vida a los matanceros.