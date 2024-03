José Luis Espert, junto con el presidente Milei, instaron a la población de la provincia de Buenos Aires a no pagar los impuestos que supuestamente Axel Kicillof había aumentado.

Aunque en realidad quedó claro que la carga impositiva es menor ahora que la que había durante el gobierno de María Eugenia Vidal, tanto el presidente como el diputado juegan con fuego al empujar a los bonaerenses a cometer un delito como lo es la evasión impositiva.

Adicto al doble discurso, Espert llama a no pagar los impuestos pero el es un buen contribuyente que no tiene deudas con la provincia.

El hombre parece llamar a la rebeldía pero puertas adentro no se va a arriesgar a cometer un delito, al menos no el de evasión fiscal pero si fue denunciado por bocón y llamar a no pagar los impuestos provinciales.