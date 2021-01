De ridículo no se vuelve y a ese lugar fue el diputa Buryaile para tratar de justificar su punto de vista sobre las medidas del gobierno.

Pero como no estaba en TN no se la dejaron pasar y el tipo volvió a quedar en ridículo y muy expuesto por recurrir a la mentira lisa y llana, no sólo cuando hablaba de las supuestas libertades individuales de Europa en la lucha contra la pandemia.

Cuando lo dejaron expuesto trató de salir diciendo que no había que comparar y cayó en otra mentira al hablar de un supuesto fracaso en el plan integral del país contra el virus. Evidentemente esta gente se cree sus propias mentiras.