"Estoy en el templo que puede ser cualquier templo. Donde se oye a Dios. En la Argentina, a nosotros y al mundo solo nos quedan dos cosas: el arrepentimiento y la fe. Traten de rezar la oración de la patria y el que se tenga que arrepentir que se arrepienta. Porque por la Santa Cruz se redime el mundo. Amén", dijo Elisa Carrió en un video que ella misma subió a su cuenta de Twitter.

A esto se suma un tuit anterior en el que citó un pasaje bíblico, Mateo 11:25-27, donde Jesús le habla a Dios: "Te doy gracias, Padre, Señor de cielo y tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, así te ha parecido mejor. Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce al Hijo más que el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar".

En las redes no pudieron más que mostrar entre sorpresa, curiosidad e ironía: